ARLT dévoile "Les Fleurs", un clip sensible et drôle

Publié le 16 septembre 2020 à 13:39 par Catherine Carette

La danseuse Madeleine Fournier met en mouvement l'univers enfantin de l'âge adulte, sur une chanson du groupe avant-gardiste.

En novembre 2019, nous tombions sous le charme du nouvel album du duo Arlt créé par Sing Sing et Eloïse Decazes, métamorphosé en quartet . Dans la joie de cette nouvelle collaboration savoureuse avec Ernest Bergez à la réalisation et au mix et Clément Vercelletto aux percussions, saxophone, clarinette et autres divagations électroniques, leur nouveau bébé fut nommé Soleil enculé. Tout un programme ! Pour nous remémorer les vertus revigorantes de leurs calembredaines saugrenues, Arlt ( actuellement redevenu duo ) nous balance ce clip fraîchement tourné ( principalement ) à La Marbrerie à Montreuil et réalisé par Rémy Poncet :

Riche d’expériences et de danses différentes, Madeleine Fournier déploie un travail en solo qui titille l’inconscient . Remarqué notamment dans la création Labourer qui passe de la musique traditionnelle à la house, son geste nous parle du corps dans tous ses états, du mouvement continu et discontinu . Pour ce clip, la danseuse - chorégraphe a eu carte blanche . "Son interprétation est libre et subjective, tour à tout littérale et abstraite", nous confie Sing Sing . "La danse et le film qui saisit cette danse révèlent la dimension tragi - comique de la chanson, si j'ose dire . Ce qui nous avait tant plu dans "Labourer" le solo de Madeleine, et qui nous a poussé à lui demander de participer à ce clip, c'est sa façon de mêler tradition et modernité, bouffonnerie et gravité et que je trouve voisine de notre propre façon de travailler" .

